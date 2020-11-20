Kdz. Ereğli Belediyesi zabıtası denetimleri artırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve pazar yerlerinde Korona virüs denetimlerini sıklaştırdı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak İl ve ilçelerinde yaşanan Korona virüs vaka artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerinin yanında pazar yerinde HES kodu kontrolüne başlayan zabıta ekipleri, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Zabıta Müdürü Halit Aydın ‘Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz’ diyerek yapılan çalışmaları şu şekilde açıkladı: “Korona virüs salgınında son zamanlarda vakalar artmaya başladı. Salgının başından itibaren başkanımızın da talimatları ile çeşitli önlemler için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için Pazar yeri girişlerine afişlerimizi astık. Belediye hoparlöründen anonslar yapıyoruz. Zabıta aracımız halkın yoğun olduğu bölgelerde dolaşarak anonslarına devam ediyor. Sigara içme yasağının bulunduğu 16 cadde ve sokakta dolaşarak bilgilendirme ve anonslar yapılıyor. Daha önce olduğu gibi tüm pazar yerlerinin girişlerinde dezenfektanlar var. Pazarcı arkadaşlarımıza eldiven dağıttık. Sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleriyle birlikte alınan karar gereği Pazar yerlerinde HES kodu sorgulama denetimlerini de yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü’yle ortaklaşa maske denetimlerimiz var. Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerimizde denetimler ayrı bir ekibimiz tarafından devam ediyor. Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım.”

