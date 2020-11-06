YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.11.2020 20:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, depremden sonra yaralarını saran İzmir’e 200 koli gıda desteğinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, depremden sonra yaralarını saran İzmir’e 200 koli gıda desteğinde bulundu. Kuru kumanyadan oluşan erzak kolileri afetzedelere ulaştırılmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na teslim edildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, depremde zarar gören afetzedelere ulaştırılmak üzere İzmir’e 200 koli gıda yardımında bulundu.
Kuru kumanyadan oluşan erzak kolileri afetzedelere ulaştırılmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na teslim edildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gönül ve desteklerinin İzmir halkıyla beraber olduğunu belirterek, “Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde Kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında hazırladığımız 200 koli gıda paketi yola çıktı. İzmir halkımıza çok geçmiş olsun. Desteğimiz ve kalbimiz onlarla beraber” dedi.
Halil Posbıyık, afetzedelere “yanınızdayız” mesajı içeren birer kısa mektup da gönderdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:42
İkindi
15:24
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Özlem Papila Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Posbıyık’tan AK Parti grubuna tepki
Posbıyık’tan AK Parti grubuna tepki
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Filyos-Göbü karayolu "Ölüm yolu" oldu
Filyos-Göbü karayolu "Ölüm yolu" oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.