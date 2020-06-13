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Kdz. Ereğli polisi kumar oynayanlara göz açtırmıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.06.2020 22:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı.Kdz.

Kdz. Ereğli polisi kumar oynayanlara göz açtırmıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri son bir ay içerisinde ilçe genelinde bir çok adrese çok sayıda kumar operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri son olarak akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak’ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken B.D. (32), C.T. (30), M.A. (39), S.G. (36) ve iş yeri sahibi R.G. (34) yakaladı. Polis iş yerinde masa üzerindeki 106 adet okey taşı, 4 adet okey ıstakası, 2 adet zar, 1 adet yapboz ile bin 35 TL nakit paraya el koyarken R.G. hakkında kumar oynatmak için yer ve imkan temin etme, diğer 4 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan işlem yapıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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