Kdz. Ereğli TSO E- Dönüşüm İş Birliği protokolü imzaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası E-Dönüşüm İş Birliği protokolü imzaladı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, oda üyelerinin E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Bayt Yazılım Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile E-Dönüşüm İşbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile mevcutta uygulanan indirim ve ayrıca üyelere özel yüzde 20 ilave indirim sağlandığını belirten Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş tüm üyelerin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Ekşi Bilişim firması ile irtibata geçmesini istedi. Keleş, oda üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.



