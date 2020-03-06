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Kdz. Ereğli’de metruk binalar yıkılıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye’si şehrin değişik noktalarında tespit edilen metruk binaların oluşturduğu kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için yıkım başlattı.Kdz Ereğli ilçesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini bozan, çevresel kirlilik oluşturan, halkın can güvenliğini tehdit eden metruk binalarının yıkım çalışmasına, Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi 10 ve 12 numaralı adresteki metruk bina ile başladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye’si şehrin değişik noktalarında tespit edilen metruk binaların oluşturduğu kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için yıkım başlattı.
Kdz Ereğli ilçesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini bozan, çevresel kirlilik oluşturan, halkın can güvenliğini tehdit eden metruk binalarının yıkım çalışmasına, Orhanlar Mahallesi Dikili Caddesi 10 ve 12 numaralı adresteki metruk bina ile başladı. Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemleri altında yapılan yıkım çalışmaları, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi 64 numarada bulunan binanın yıkım işlemiyle devam edecek.

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