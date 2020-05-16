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Keçiören Belediyesi, ilçedeki üretim hızını artırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kamu hizmetini kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yerel yönetimlerin temel prensiplerinden biri olmalıdır. Bu anlamda gerek yeni hizmet araçlarını gerekse diğer hizmet ekipmanlarını belediyemizin envanterine katarak belediyecilikte örnek olmayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye ait metal ve ahşap atölyelerine kazandırılan yeni ekipmanlarla mobilya üretiminin üretim kapasitesini artırdıklarını ve kamusal alanlarda kullanılacak olan mobilya giderlerinden tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki kamusal alanlarda kullanılmak üzere ahşap ve metal atölyelerinde üretilen ahşap ve metal malzemelerin üretimini teknolojik ekipmanlarla daha hızlı bir şekilde sağlamak için Belediye, çizicili yatar daire makinesi, profil freze makinesi, CNC sac kesme ve sac bükme makinelerinin kurulumunu gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Turgut Altınok, üretim hızı ve hizmet kalitesi anlamında büyük fayda sağlayan teknolojik ekipmanları belediye envanterine dahil etmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetini kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yerel yönetimlerin temel prensiplerinden biri olmalıdır. Bu anlamda gerek yeni hizmet araçlarını gerekse diğer hizmet ekipmanlarını belediyemizin envanterine katarak belediyecilikte örnek olmayı sürdüreceğiz. Ahşap ve metal atölyelerindeki üretim yüzde 50 hızlandı.

Ovacık'ta bulunan atölyelerimize yeni çizicili yatar daire makinesi, profil freze makinesi, CNC sac kesme ve sac bükme makineleri alarak kendi üretimimiz olan ürünlerimizi ilçemizdeki parklarda, hizmet içi alanlarda, yangın çıkan ve su basan evlerimizdeki mobilyaları yenilemede kullanıyoruz. Atölyelerimizde personelinin kullanmaya başladığı ahşap ve metal şekillendirme ekipmanları sayesinde ilçede yapımına devam edilen parklarda ihtiyaç duyulan ahşap bank ve kamelyaların temini daha hızlı bir şekilde sağlanacak."

Turgut Altınok, belediye ait metal ve ahşap atölyelerine kazandırılan yeni ekipmanlarla mobilya üretiminin üretim kapasitesini artırdıklarını ve kamusal alanlarda kullanılacak olan mobilya giderlerinden tasarruf sağlanacağını bildirdi

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