YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören Belediyesi odun sobası ve battaniyeleri yola çıkardı

Keçiören Belediyesi odun sobası ve battaniyeleri yola çıkardı

17.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi, deprem bölgesindeki ısınma sorununun giderilmesi için 300’den fazla soba, binden fazla battaniye ve çeşitli ısıtıcıları hazırlayarak yola çıkardı.

Depremin ilk gününden itibaren Keçiören Belediyesi koordinasyonuyla ve Keçiörenli gönüllülerin desteğiyle sürdürülen insani yardım kampanyası, büyüyerek devam ediyor. Bu kampanyaya Ankara’da faaliyet gösteren iş adamları da kayıtsız kalmadı. Tüm hayırsever iş adamları deprem bölgesindeki ısınma sorununun ortadan kaldırılması için seferber oldu. Keçiören Belediyesinin destekleriyle odun sobası imal eden, battaniye ve çeşitli ısıtma sistemlerinin tedarikini sağlayan şirketler, AFAD’ın koordinasyonuyla soba ve diğer malzemeleri ihtiyaç noktalarına ulaştırmak üzere yola çıkardı.

Yardım kampanyasına destek olan gönüllü vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, yaraların birlikte sarılacağını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABB'nin "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketlerin depremzedelere dağıtımına başlandıABB'nin "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketlerin depremzedelere dağıtımına başlandı
Denizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyorDenizli Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılıyor
Anahtar Kelimeler:
deprem

Ankara Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
13:08
İkindi
16:04
Akşam
18:33
Yatsı
19:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.