Keçiören Belediyesi odun sobası ve battaniyeleri yola çıkardı

Depremin ilk gününden itibaren Keçiören Belediyesi koordinasyonuyla ve Keçiörenli gönüllülerin desteğiyle sürdürülen insani yardım kampanyası, büyüyerek devam ediyor. Bu kampanyaya Ankara’da faaliyet gösteren iş adamları da kayıtsız kalmadı. Tüm hayırsever iş adamları deprem bölgesindeki ısınma sorununun ortadan kaldırılması için seferber oldu. Keçiören Belediyesinin destekleriyle odun sobası imal eden, battaniye ve çeşitli ısıtma sistemlerinin tedarikini sağlayan şirketler, AFAD’ın koordinasyonuyla soba ve diğer malzemeleri ihtiyaç noktalarına ulaştırmak üzere yola çıkardı.

Yardım kampanyasına destek olan gönüllü vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, yaraların birlikte sarılacağını dile getirdi.

