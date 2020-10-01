Keçiören Belediyesi'nden Kitap Çağır hizmeti

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen Kitap Çağır hizmeti Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde Fatih Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitabı vatandaşın kapısına kadar götürmek için belediyenin web sitesi üzerinden yönetilen Kitap Çağır uygulaması ile birçok yaş grubundan vatandaşın kitap talebini karşıladı.

Özellikle 20 yaş altı çocuklara ve gençlere istedikleri kitapları ulaştırmada büyük bir başarı gösteren Kitap Çağır uygulaması, Avrupa Konseyi Kongresi İnsan Hakları Sözcüsü Herald Bergmann tarafından hazırlanan İnsan Hakları El Kitabı içerisinde iyi uygulama örneği olarak yer aldı.

Avrupa Konseyi Kongresi İzleme Komitesi üyelerinin onayına sunulan el kitabında, şunlar belirtildi:

"Keçiören Belediyesi, Kitap Çağır Projesi ile birlikte internet sitesi üzerinden vatandaşların kitap talep etmelerine imkan veriyor. Vatandaşlar Fatih Kütüphanesi içerisinde bulunan 40 bin kitap arasından istedikleri kitaplara ulaşıyorlar. Talep edilen kitaplar dezenfekte edilen poşetlere konularak 48 saat içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor."