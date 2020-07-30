Keçiören'de cami ve mezarlıklar Kurban Bayramı'na hazır

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini bildirdi.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk kazandırdı.

- Camilere gül suyu sıkıldı

Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. Camilerin içerisinde daha ferah bir ortamın oluşması için sıkılan gül suyu ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Ayrıca bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıkların bakım ve temizliği kapsamında Ovacık Aile Mezarlığı’nda çim biçme ve çevre temizliği yapıldı.

- "Mezarlıklarımızda da çalışmalarımızı tamamladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için de mezarlıklarımızda da çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.