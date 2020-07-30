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Keçiören'de cami ve mezarlıklar Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Dinimizin emirlerini yerine getirerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için de mezarlıklarımızda da çalışmalarımızı tamamladık"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri için ilçedeki cami ve mescitlerin temizlenerek dezenfekte edildiğini bildirdi.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cami ve mescitlerdeki rutin temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk kazandırdı.

- Camilere gül suyu sıkıldı

Ekipler, cami içerisindeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar birçok noktada geniş çaplı bir temizlik çalışması yürüttü. Camilerin içerisinde daha ferah bir ortamın oluşması için sıkılan gül suyu ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Ayrıca bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıkların bakım ve temizliği kapsamında Ovacık Aile Mezarlığı’nda çim biçme ve çevre temizliği yapıldı.

- "Mezarlıklarımızda da çalışmalarımızı tamamladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Biz de dinimizin emirlerini yerine getirerek vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için de mezarlıklarımızda da çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

- "Temizlik çalışmalarımızı rutin olarak da sürdürüyoruz"

Turgut Altınok, ibadethanelerin ve mezarlıkların sadece özel günlere için değil, yıl boyunca temizlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan cami ve mescitlerimizi profesyonel temizlik çalışanlarımız temiz ve hijyenik hale getiriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, sağlıklı bir şekilde ibadet etmeleri için temizlik çalışmalarımızı rutin olarak da sürdürüyoruz. Ayrıca evlerimizde yaptığımız temizlikler ne kadar özen gösteriyorsak saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekanları olan mezarlıklarımızın da temizliğine aynı şekilde büyük bir özen gösteriyoruz."

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