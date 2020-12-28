YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Keçiören’de parklar dezenfekte edildi

Keçiören’de parklar dezenfekte edildi

ANKARA HABERLERİ  | 28.12.2020 12:51 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüldü.

Keçiören Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.
Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Çocukları virüse karşı korumak için rutin olarak devam ettirilen yıkama ve dezenfekte işlemleri son günlerde daha da sıklaştırılarak parklar sağlıklı hale getirildi.
Parklardaki dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini, Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğuna da dikkati çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”Çocuklarımızın sağlığını korumak ve salgının bulaşıcılığını en aza indirmek için parklarımızda bulunan çocuk oyun setlerini rutin olarak dezenfekte ediyoruz. Keçiören’de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
1/

Ankara Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:55
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Doruk Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Topaloğlu Eczanesi
Cankaya
Yda Center Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.