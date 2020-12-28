Keçiören’de parklar dezenfekte edildi

Keçiören Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.

Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Çocukları virüse karşı korumak için rutin olarak devam ettirilen yıkama ve dezenfekte işlemleri son günlerde daha da sıklaştırılarak parklar sağlıklı hale getirildi.

Parklardaki dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini, Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğuna da dikkati çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”Çocuklarımızın sağlığını korumak ve salgının bulaşıcılığını en aza indirmek için parklarımızda bulunan çocuk oyun setlerini rutin olarak dezenfekte ediyoruz. Keçiören’de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.

