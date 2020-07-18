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Keçiören’deki parklar artık daha bakımlı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdik, son bir yılda ilçedeki park ve bahçelere 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, son bir yılda ilçedeki park ve bahçelere 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptıklarının ifade etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde son bir yılda Keçiören’e 24 adet yeni park kazandırıldı.

İlçede bulunan park sayısı 499’a ulaşırken, bunlardan bakımsız olan 142 park da revize edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu. İmar atığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ise yeşillendirilerek estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğunun altını çizerek, ilçedeki parkların yaz mevsiminde vatandaşın gözdesi haline geldiğini de belirtti.

Altınok, Keçiören’de 499 adet parkın bulunduğunu ve bu parkların 24 tanesini son bir yılda inşa ettiklerini ifade ederek, “Kullanılamaz halde olan 142 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık.” değerlendirmesinde bulundu.

- "1 milyon 700 bin adet çiçek diktik"

İlçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Altınok, son bir yılda ilçedeki park ve bahçelere 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptıklarının altını çizdi.

Altınok, ağaç türünden ise 109 bin 985 adet fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatarak, “Dikimini gerçekleştirdiğimiz çoğu parkımızda kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullandık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok ayrıca Keçiören sınırları içerisinde bulunan 210 adet okul, 150 adet cami, 20 adet dernek, 57 adet sağlık kurumu, 33 adet karakol ile 58 adet diğer resmi kurum ve kuruluşların bank, kamelya, basketbol potası, masa, bitki, mevsimlik çiçek, çim biçimi, budama gibi taleplerinin karşılandığını aktardı.

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