Keçiören’deki parklar artık daha bakımlı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mevcut parklarda olduğu gibi yeni yapılan parklarda da yeşil alan konusuna büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, son bir yılda ilçedeki park ve bahçelere 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptıklarının ifade etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğinde son bir yılda Keçiören’e 24 adet yeni park kazandırıldı.

İlçede bulunan park sayısı 499’a ulaşırken, bunlardan bakımsız olan 142 park da revize edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu. İmar atığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ise yeşillendirilerek estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören’de olduğunun altını çizerek, ilçedeki parkların yaz mevsiminde vatandaşın gözdesi haline geldiğini de belirtti.

Altınok, Keçiören’de 499 adet parkın bulunduğunu ve bu parkların 24 tanesini son bir yılda inşa ettiklerini ifade ederek, “Kullanılamaz halde olan 142 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık.” değerlendirmesinde bulundu.