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Keçiören'deki sevimli köpeklerin minder keyfi

ANKARA HABERLERİ  | 23.12.2020 15:20 | Son Güncelleme

Keçiören'deki sevimli köpeklerin minder keyfi

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek psikolojik yönden normale döndürülen köpekler için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla oyun minderleri alındı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından el konularak bakım ve tedavi altına alınan 77 köpek, kendileri için temin edilen özel minderlerde keyifli vakit geçiriyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sık sık ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldığı köpeklerin, sahiplendirilerek mutlu yuvalarına kavuşturulacağını belirtti.

Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklerin son durumlarına ilişkin, "Her bir köpeğimizin gezintiye çıkarılarak günlük tuvalet ve gezinti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aşılarının olmama ihtimaline karşı bu canlılarımızın aşılarını da yaptık. Hepsini tek tek tıraş ederek yıkadık. Canlılarımız küçük ırk kategorisinde olduğu için kaliteli mama ile besliyoruz. Gayet mutlu olan köpeklerimizle veterinerlerimiz tek tek ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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