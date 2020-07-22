Keçiörengücü TFF 1. Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çekti

FATİH ÇAKMAK - Keçiörengücü, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2019-2020 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamladı. Keçiörengücü'nde 2019-2020 sezonunda maçlarda en çok süre alan oyuncular; 33 karşılaşmada 2 bin 970 dakikayla Samet Akaydın, 33 müsabakada 2 bin 900 dakikayla Abdülkadir Korkut ve 32 mücadelede 2 bin 880 dakika oyunda kalan Metin Uçar oldu. İç saha maçlarında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan başkent ekibi, deplasmanda ise 3 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Keçiörengücü'nde bu sezon Cem Ekinci, 8 golle "en skorer" futbolcu oldu. Futbolcularının kendi kalesine 3 gol attığı başkent temsilcisi, penaltıdan 2 gol kaydetti. Keçiörengücü'nde futbolcular, ayakla 25, kafayla 6 gol attı. Bu sezon TFF 1. Lig'in başlangıcında 8 hafta yenilgi yaşamayan Keçiörengücü, ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitirmiş ve direkt Süper Lig'e yükselme hesapları yapmaya başlamıştı. Başarılı performansını ikinci yarıya tam yansıtamayan Keçiörengücü, buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aradan sonra liglerin tekrar başlamasıyla çıktığı 6 maçın 5'inde 3 puan sevinci yaşadı, 1 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Keçiörengücü'nde futbolcular, 34 maçta 3 kırmızı, 73 sarı kart gördü. Ankara ekibi, yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve sezonu 50 puanla 8. sırada tamamladı. Takımı 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Serkan Özbalta ile yoluna devam eden Keçiörengücü, ligde bu sezon Altınordu'yla birlikte teknik direktör değiştirmeyen iki ekipten biri oldu. - Başkan Tahiroğlu: "Başarının da ilk yıllarda geleceğine inanıyorum" Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının yeniden yükseldiği TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçirdiğini hatırlatarak, "Ligde ilk yarı itibarıyla tabii ki Süper Lig'e çıkmak için umutlandık ama ikinci yarı gerçekten çok talihsiz maçlar kaybettik. O maçları kazanabilseydik Süper Lig'e çıkma şansımız olabilirdi." diye konuştu. Ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri Jeremy Bokila'dan istedikleri verimi alamadıklarını kaydeden Tahiroğlu, "Ancak bizim için bu da başarıdır. Sonuçta yarıştığımız takımlar, çok büyük camialar. İnşallah gelecek sezon daha iyi şeyler yapıp, parasal olarak da uygun transferler yapıp hedef takım kurmayı düşünüyoruz, ama kolay değil. Yine bu sene de büyük camialar geldi, işimiz zor ama doğru işler yaparak oturmuş bir sistemle hedefe ulaşmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.