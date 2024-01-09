YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

Kedi kasabasının gönüllü veterinerleri

09.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, veteriner fakültesi öğrencileri kedi kasabasındaki 30 kedinin düzenli olarak bakımlarını yaparken, mesleğe başlamadan önce kendilerini de geliştiriyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda kedilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği üyeleri de, kedi kasabasını düzenli olarak ziyaret ederek, kedilerin gönüllü bakıcılığına yapıyorlar. Kasabadaki kedilerin tırnak kesimlerini yapan geleceğin veterinerleri, hayvana yaklaşma ve kemiklerinin yerini öğrenme ve hayvana nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği Başkanı Rümeysa Güner, “Burayla yollarımız tesadüfen kesişti. Sonrasında yaptığımız ziyaretler sonucunda buradaki veteriner hekimimizin Erciyes Üniversitesi mezunu olduğunu ve kısa süre önce burada işe başladığını fark ettik. Sonrasında kulübümüz üyeleriyle buraya sık sık ziyaretler yapmaya başladık. Burada yaptığımız etkinliklerde kedilerimizin bakımlarıyla ilgileniyoruz. Tırnak kesimi ve günlük tarama gibi rutin kontroller gerçekleştiriyoruz. Genelde hayvan muayenelerinde öncelikle yaptığımız şey ağız ve diş bakımı olur. Bunun dışında tırnak bakımı, tüy taraması gibi genel kontrolleri yapabiliyoruz. Bu tesis çok güzel. Özellikle her şehirde olması gereken bir tesis. Böyle bir tesisin varlığı için Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok ediyoruz" dedi.

Mesleki olarak geliştiklerini de kaydeden Güner, "Burada ikinci sınıf arkadaşlarımız da var. Her sınıftan arkadaşımız var. Mesleki anlamda gelişmelerini ve pratik kazanmalarını sağlıyor. Çünkü bazen hastanelerde çok fazla hayvan hastaya rastlayamıyoruz. Çünkü özel kliniklerimiz çok fazla. Burada en azından hayvana dokunma, hissetme, kemiklerinin yerini belirleme, hayvana nasıl davranacağı, nasıl yaklaşacağı gibi bu tür yaklaşımlarda çok önemli. Bunun için mesleki anlamda ufak ufak başlangıçlar ya da hayvan korkusu varsa bunları yenme üzerine yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kedi Kasabası Sorumlusu Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil de, “Kedi kasabamız hafta içi pazartesi ve cuma hariç her gün 1-4 arası açık. Hafta sonları da açığız. Tüm ziyaretçileri bekleriz. Buranın kuruluş amacı, çocukların kedileri sevebilmesi, kedilerle aşina olmasıdır. Evine kedi alamayanların veya evinde bir rahatsızlık çıkanların gelip burada rahatlıkla kedileri sevebileceği bir mekan oluşturduk. Herkesi bekliyoruz. Burada 11 farklı cinsten 30 tane kedi misafir etmekteyiz. Veteriner fakültesiyle bu tarz işlerde özellikle bakım çalışmalarında birlikte çalışıyoruz. Burada öğrencilere kedinin tırnağı nasıl kesilir, kediler nasıl tutulur ve çeşitli hastalıklarla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Birbirimizi geliştirmek amaçlı" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Van’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandıVan’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Köse eczanesi
Kocasinan
Baykara eczanesi
Kocasinan
Toki eczanesi
Melikgazi
Sihhat eczanesi
Kocasinan
Ünlü eczanesi
Melikgazi
Ecem eczanesi
Melikgazi
Ceren eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.