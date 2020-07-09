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Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

SİVAS HABERLERİ  | 09.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde kedinin otomobilin ön aksamına giren serçeyi yakalama anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.Zara ilçe merkezinde Kaşif Mutlu isimli esnaf, sabah saatlerinde iş yerini açtığı esnada bir kedinin serçeyi kovaladığını fark etti.

Sivas’ın Zara ilçesinde kedinin otomobilin ön aksamına giren serçeyi yakalama anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Zara ilçe merkezinde Kaşif Mutlu isimli esnaf, sabah saatlerinde iş yerini açtığı esnada bir kedinin serçeyi kovaladığını fark etti. Park halindeki otomobilin ön kısmına giren serçenin peşini bırakmayan kedi, bir süre sonra serçeyi bulunduğu yerden patisiyle çıkararak yakaladı. Kedinin serçe avı Mutlu, tarafından görüntülendi.
Müdahalelerine rağmen kedinin avından vazgeçmediğini belirten Kaşif Mutlu, “Sabah çay ocağımı açtığımda kapının önüne çıktım. O sırada bir kedinin serçeyi kovaladığını fark ettim. Kurtarmaya çalıştım ama serçe arabanın alt aksamına girdi. Kurtarmaya çalıştıysak da başaramadık. Kedi serçeyi arabanın ön aksamında kaptı“ dedi.

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