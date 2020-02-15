YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

KİLİS HABERLERİ  | 15.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kilis’te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Kuzuini Köyünde F.B.

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kilis’te, jandarma ekipleri, izinsiz kehribar taşı üretimi yapılan bağevine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Kuzuini Köyünde F.B. isimli şahsın bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretimi yaptığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda insan sağlığına zararlı 28 litre amonyak ve 22 litre propilen glikol ele geçirildi. İzinsiz üretim yapan yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Kaçak avcılar yakalandı

Kaçak avcılar yakalandı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Kilis Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
12:51
İkindi
15:50
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Kilis Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Belgin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden C vitamini etkinliği

Öğrencilerden C vitamini etkinliği

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Yaşlılara sıcak yemek dağıtımı

Yaşlılara sıcak yemek dağıtımı

"Ana Arı Yetiştiriciliği" Konulu Eğitim Programı gerçekleştirildi

"Ana Arı Yetiştiriciliği" Konulu Eğitim Programı gerçekleştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.