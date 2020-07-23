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Kelebekler vadisinde düşen Ukraynalı iki turist 6 saatte kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken kayalıklardan düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi seyir tepesinden yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında vadiye düşen iki Ukraynalı turist yaralandı. Shylo’nun yanında bulunan cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arana Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Turistlerin yaklaşık 100 metre yükseklikten düştüğünü belirleyen ekipler bölgeye halatlarla kurtarma istasyonu kurdu. Düştükleri yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan yaralılar, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki turistin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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