Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yapılan Atık Su Arıtma Tesisi ile Kelkit çayı daha temiz akacak.

Reşadiye Belediyesi tarafından ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Mengen Kalesi mevkiinde yapılan Atık Su Arıtma Tesisi 7.5 milyon TL’ye mal olacak. Tesis projesi 2036 yılı nüfus tahminine gör planlanarak yapılırken, gerektiğinde kapasitesi artırabilecek. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte atık sular arıtılarak Kelkit Çayına deşarj edilecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, inşaat mühendisi Salih Gürpınar’dan bilgi aldı. Başkan Yılmaz, 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılan Reşadiye atık su arıtma tesisinin 4 ay süre içerisinde yüzde 80/90 kaba inşaatı bitirilmiş olduğunu söyledi. Mekanik elektrik ve su ihtiyaçları giderilmek üzere şantiyede ki yüklenici firmanın hava şartlarına bağlı olarak tesisin 2021 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtin Başkan Yılmaz, “Proje maliyeti 7.5 milyon TL olup yüzde 50’si hibe yüzde 59’u belediyemiz tarafında ödenecek bir bedeldir. Reşadiye’nin 11 milyon TL’lik altyapısından sonra son aşaması olan arıtma tesisi faaliyete geçtiğinde inşallah temiz bir çevreye kavuşmuş olacağız. Irmaklarımıza serbest bırakılan bir su değil temizlenerek akıtılan bir su haline gelmiş olacak. Bu proje İller Bankası tarafından yüklenici firmaya yaptırmaktadır” dedi.