YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Keltepe Kayak Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Keltepe Kayak Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

KARABÜK HABERLERİ  | 14.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık, AK Parti Karabük İl Başkanı Av.

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Keltepe Kayak Merkezi Alt Günübirlik Tesislerinde de incelemelerde bulunan heyete otopark alanı, yol genişletme ve altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Uzun, “Kayak Merkezinin geçen yıl genişlettiğimiz 4 km’lik yolu ile köy geçişlerinde yapmış olduğumuz duvarlardan dolayı asfalt yapamadığımız 1.5 kilometrelik, toplamda 5.5 kilometrelik yolun alt yapısını hazırlayıp asfaltını yapacağız. Ekiplerimiz yolun alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu işler bittiğinde yolun asfaltını yapıp hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Deneme amaçlı ekilmişti, çiftçilerin yüzünü güldürdü

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Karabük Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:25
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:07
Yatsı
21:46

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Tuğba Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başhekim Yardımcısından İşçi Açıklaması

Başhekim Yardımcısından İşçi Açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.