Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yarıyıl tatilinin son günlerinde pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.
Tatilin son günlerini kayak merkezinde geçirmek isteyenler, pistlerde yoğunluğa neden oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini ve açık olduğunu söyledi.
Kentin büyükşehirlere yakın olmasının avantajını yaşadıklarını dile getiren Güven, "Yarıyıl tatilinin bitmesine son 2 gün kaldı. Bu hafta sonu kayak merkezimizde her zamankinden daha fazla yoğunluk var. Gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." dedi.
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