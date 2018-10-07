Kemal Doğulu: Erkek adam kaş almaz

Ünlülerin stilisti Kemal Doğulu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle gençlere vücutlarını tanımaları gerektiğini söyleyen Kemal Doğulu, "Sırf moda diye giyinmeyin. Bu çok yanlış" dedi.

Kemal Doğulu, sanat dünyasıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

ALEYNA'NIN HASTASIYIM

Doğulu, son dönemin yıldızı Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirterek, "Aleyna'nın hastasıyım" dedi. "Tarzını nasıl buluyorsunuz" sorusuna ise "Aleyna bana gelsin. Rahat bırakın şu kızı" açıklamasında bulundu.

HADİSE ÇOK FARKLI

Doğulu, cesur kıyafetleriyle çok konuşulan Hadise için, "Hadise farklı. Kendini o kostümler içinde iyi hissediyor demek ki... Bence sahne için güzel giyiniyor. Beğeniyorum sahne kostümlerini" dedi.

KİMSE KUSURA BAKMASIN, EN İYİ GİYENEN GÜLŞEN

Sahne sanatçıları içinde en beğendiği ismi de açıklayan Doğulu, "Kimse kusura bakmasın en beğendiğim, en iyi giyenen Gülşen... Çok güzel giyiniyor" diye konuştu.

NESLİHAN ATAGÜL'E BEKEK GÖNDERMESİ

Erkek sanatçılardan ise "Kardeşim Kadir Doğulu'nun tarzını çok beğeniyorum. Ayrıca bir an önce amca olmak istiyorum" diyerek kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'e gönderme yaptı.