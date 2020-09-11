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Kemaliye’de Covid-19 tedbirleri denetlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam vekili İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Kamil Gültekin ilçe merkezinde bulunan esnafı gezerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetlendi.Pandemi sürecinde geçtiğimiz haftada korona virüs günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da denetimler aralıksız devam ediyor.

Kemaliye’de Covid-19 tedbirleri denetlendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam vekili İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Kamil Gültekin ilçe merkezinde bulunan esnafı gezerek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetlendi.
Pandemi sürecinde geçtiğimiz haftada korona virüs günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da denetimler aralıksız devam ediyor. Kemaliye ilçesinde gerçekleşen denetimde Korona virüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının gözden geçirildi.
Kaymakam Vekili Yusuf Kaptanoğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske kurallarını hatırlatan Kaymakam Kaptanoğlu, virüsle mücadelede birlikte hareket edileceğini, kurallara uyarak, gerekli tedbirleri alarak bunun önüne geçileceğini ifade etti.

Kemaliye’de Covid-19 tedbirleri denetlendi

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