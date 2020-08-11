Kemaliye’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Kemaliye’de maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Kontrollere Belediye Başkanı Mehmet Kahraman’da katılım sağladı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara Covid-19’a karşı alınan tedbirler konusunda bilgiler verildi.

Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşların konuya duyarlı olmaları sevindirdi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman, “Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bugünde ilçemiz esnafını gezilip genel denetim yapılarak temizlik mesafe ve maske uyarısı yapılmıştır.” dedi.

