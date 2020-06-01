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Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde normalleşme adımlarının ardından denetimlere devam ediliyor.

Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde normalleşme adımlarının ardından denetimlere devam ediliyor. Son alınan kararlar kapsamında bugün hizmete başlayan restoran, kafe ve pastaneler denetlendi.
Türkiye’de bugün başlayan normalleşme kapsamında lokanta, kafe ve pastaneler de kapılarını açtı. Kemaliye Belediyesi zabıta ekipleri polislerle birlikte, bugün açılan mekanlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetiminde bulundu. Mekanlarda, müşterilerin ateşlerinin tek tek ölçülüp, ölçüm işlemi bittikten sonra siparişinin alınmasına dikkat ediliyor.

"Kurallara riayet etmeye çalışıyoruz"
İşletme sahipleri, “İçişleri Bakanlığının genelgesinde yayınlanan sosyal mesafe kurallarına, masa aralıklarına dikkat ediyoruz. Personelimizin hijyenine, öncelikle müşterilerimizin ve bizim sağlığımız için devletimizin istediklerine riayet etmeye çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz sürekli bilgilendiriyorlar. Masa sayılarını arttırdık, personelimiz hijyene daha çok dikkat ediyor, sosyal mesafe kurallarına da oldukça dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi

Kemaliye’de restoran, kafe ve pastaneler denetlendi

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