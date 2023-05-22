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Kemaliye’de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

22.05.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Kemaliye’de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Su taşkınları ve toprak kayması nedeniyle Şırzı köprüsü mevkiinde yol kısa süre trafiğe kapandı.

Kemaliye’de aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu ilçede bazı sokak ve caddeler beyaza büründü.

Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları ve toprak kayması yaşandı. Şırzı köprüsü mevkiinde kısa süre trafiğe kapalı kalan yola İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri müdahale etti.
Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman incelemelerde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi.
Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu’nda da su baskını meydana geldi. Sel suları nedeniyle Fırat Nehri de çamur rengini aldı.

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