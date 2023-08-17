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Kemaliye’ye Cittaslow’dan ödül

17.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesine Kentsel Yaşam Politikalarının Kalitesi ödülü verildi.

Kemaliye’ye Cittaslow’dan ödül

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cıttaslow En İyi Uygulama (Kentsel Yaşam Politikalarının Kalitesi) ödülü aldık. 11 ülkeden 28 Cittaslow kenti projelerini ve girişimlerinin değerlendirmesi sonucu aldığımız ödülümüz, sertifikamız ve açıklama Belediye Başkanlığımıza ulaştı. Tarihi merkezin ve çarşının özgün karakterini ortaya çıkaran yenileme projesi, yeni işlevlerle bile kasabaların ruhunu koruyor açıklaması ile çarşı içerisinde yapılan tertip, düzen, temizlik, ışıklandırma, restorasyon ve yenileme, depo olarak kullanımın azaltılması çalışmalarının sonucu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Daha yaşanabilir ve düzenli bir Kemaliye için çalışmalar devam edecek. Tüm Kemaliyeliler adına bu ödülü aldık, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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