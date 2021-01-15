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Kemer Baraj Gölü’nde su seviyesi kritik durumda

15.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Baraj Gölü’nde su miktarı son yılların en düşük seviyelerine indi.Başta toprak erozyonu ve su taşkınları engelleme, tarımsal sulama suyunu karşılama ve ülkemize elektrik enerjisi sağlamak amacıyla 1958 yılında inşa edilen Bozdoğan Kemer Hidroelektrik Baraj Gölü S.O.S.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Baraj Gölü’nde su miktarı son yılların en düşük seviyelerine indi.
Başta toprak erozyonu ve su taşkınları engelleme, tarımsal sulama suyunu karşılama ve ülkemize elektrik enerjisi sağlamak amacıyla 1958 yılında inşa edilen Bozdoğan Kemer Hidroelektrik Baraj Gölü S.O.S. veriyor. Baraj Gölü’nde su miktarı son yılların en düşük seviyesine inmiş durumda. Mevsimin kurak olması nedeniyle baraj gölünde yeterli miktarda su birikmezken, edinilen bilgiye göre; bu yıl baraj gölündeki su seviyesi geçen yıl aynı döneme göre 10 metre daha az. Bozdoğan Kemer Hidroelektrik Baraj Gölü’nde geçen yıl yüzde 45 su bulunduğu belirtilirken, bu yıl baraj gölündeki su yüzde 25 seviyelerinde. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 20 bir fark bulunuyor. Önümüzdeki aylarda havaların yağışlı gitmesi ile gölde su miktarının artacağı ümit edilirken, enerji üretimi bir yana, kuraklığın devam etmesi ve yeterli yağışın olmaması durumunda tarımsal sulamada büyük sıkıntılar yaşanabileceği öngörülüyor.

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