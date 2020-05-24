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Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kemer ilçesinde başlattığı Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesinde sona yaklaşıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla başlatılan Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kemer ilçesinde başlattığı Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesinde sona yaklaşıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla başlatılan Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje ile daha önce süs havuzlarının kapladığı alanların projeye dahil edilmesiyle yaklaşık 4 bin metrekareyi bulan geniş bir meydan ortaya çıkarıldı. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90’ı geçen modern tasarım ile Kemer Cumhuriyet Meydanı adına yakışır bir hale getiriliyor.
4 bin metrekareyi kapsayan projede, mevcutta bulunan süs havuzları, demirli demirsiz beton inşaat yapıları kaldırılarak zemine yaklaşık 1500 metreküp dolgu malzemesi serildi. Kış aylarında yağmur suyu baskınlarını önlemek adına altyapıya yaklaşık 300 metreküp yağmur suyu drenaj hattı döşendi. Meydanın zemini traverten ve bazalt malzeme ile kaplandı. Bordür, peyzaj ve kent mobilyaları çalışmaları süren proje yaklaşık 8 adet galvanizli led aydınlatma direkleriyle meydan geceleri de ışıl ışıl olacak.
HAziran ayında tamamlanacak
Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi’nin Haziran ayı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında kent mobilyaları, yeşil alanları, güvenli aydınlatması, geniş kullanım alanı ile Kemer Cumhuriyet Meydanı modern bir görünüme kavuşacak. Koronavirüs salgını ortadan kalkıp turizm sezonu açıldığında Kemer ziyaretçilerini yepyeni bir meydanla karşılayacak. Proje tamamlandığında Kemerliler büyük ve kullanışlı bir tören alanına kavuşacak.

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