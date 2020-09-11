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Kemer’de Atatürk Parkı projesinin temel atma töreni yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kemer’de Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun ilçeye yeni bir soluk kazandıracağına inandığı Atatürk Parkı projesinin temel atma töreni gerçekleştirdi.Merkez Mahallesindeki Atatürk Parkının giriş bölümünde yapılan temel atma törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kemer Belediyesi Tekirova sorumlusu Adem Barış, Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin ve belediye mimarları katıldı.Kurban kesilip duaların edildiği törende konuşan Başkan Topaloğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yakışır bir projeye imza atmak istediklerini söyledi.Toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon liraya mal olduğunu anlatan Topaloğlu, yaklaşık 6 içerisinde projenin tamamlanmasını düşündüklerini kaydetti.Topaloğlu, proje kapsamında park içerisinde yapılacaklardan da bahsederek, “Parkın giriş bölümünde bir kafe yapılacak.

Kemer’de Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun ilçeye yeni bir soluk kazandıracağına inandığı Atatürk Parkı projesinin temel atma töreni gerçekleştirdi.
Merkez Mahallesindeki Atatürk Parkının giriş bölümünde yapılan temel atma törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kemer Belediyesi Tekirova sorumlusu Adem Barış, Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin ve belediye mimarları katıldı.
Kurban kesilip duaların edildiği törende konuşan Başkan Topaloğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yakışır bir projeye imza atmak istediklerini söyledi.
Toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon liraya mal olduğunu anlatan Topaloğlu, yaklaşık 6 içerisinde projenin tamamlanmasını düşündüklerini kaydetti.
Topaloğlu, proje kapsamında park içerisinde yapılacaklardan da bahsederek, “Parkın giriş bölümünde bir kafe yapılacak. Diğer ucunda ise ters ev olacak. Parkın içerisindeki köprüleri yenileyeceğiz. Oturma grupları, yürüyüş ve koşu yolları olacak. Kemer’e yakışan bir proje. 6 ay sonra Kemer’e çok güzel bir hizmeti kazandırmış olacağız. Desteklerini esirgemeyen meclis üyelerimize ve Kemer halkına teşekkür ediyorum. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.” diye konuştu.
Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer’de değişimin hiç durmadığını ve aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, Atatürk Parkı projesinden sonra Mustafa Ertuğrul Aker Parkında yeni bir düzenleme yapılacağını ve yeni belediye binasının projesine en kısa zamanda başlayacaklarının müjdesini verdi.
Başkan Yardımcısı Emin Gül, Türkiye’nin göz bebeği konumundaki Kemer’e yakışan bir projeye imza attıklarını belirterek, Başkan Topaloğlu’na emeklerinden ve katkılarından teşekkür etti.
Meclis üyelerinden Mustafa Bilici ise projenin sosyal yönlü olduğunu belirterek, projeyi çok beğendiğini ve Kemer’e çok yakışacağını kaydetti.
Meclis üyeleri İsmail Aka ve Emrah Ayhan da projenin Kemer’e farklı bir değer katacağını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Meclis üyesi Aslı Bayar Ulukapı, projenin Kemer’e hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmaların tamamlanmasından sonra parkın Kemer’e albeni katacağını ve ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi

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