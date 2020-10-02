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Kemer’de cankurtaranlar brövelerini aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kemer Sualtı Fotoğrafçısı ve dalgıç Adnan Büyük tarafından eğitim alan gençler, cankurtaran brövelerini aldı.Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinin ‘Gelecek sizinle güzel’ projesi kapsamında eğitim alan cankurtaranlar eğitimlerini tamamladı.Kemer Belediyesi Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenlenen bröve törenine, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, cankurtaranlar ve polisler katıldı.Brövelerini alan cankurtaranlar daha sonra senaryo gereği denizde boğulan bir vatandaşa müdahale ederek, işlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, yaptığı açıklamada, ‘Gelecek sizinle güzel’ projesi kapsamında 18-24 yaş arası gençlere cankurtaran eğitimi verildiğini söyledi.Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinin projesinin farklı dallarının da olduğunu belirten Kaymakam Dayanç, pandemi nedeniyle bazılarını ertelediklerini söyledi."Gençler bizim geleceğimiz"Cankurtaran mesleğinin önemine değinen Kaymakam Dayanç, “Artık onlarında sertifikası var sektöre hizmet edecekler.

Kemer’de cankurtaranlar brövelerini aldı

Kemer Sualtı Fotoğrafçısı ve dalgıç Adnan Büyük tarafından eğitim alan gençler, cankurtaran brövelerini aldı.
Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinin ‘Gelecek sizinle güzel’ projesi kapsamında eğitim alan cankurtaranlar eğitimlerini tamamladı.
Kemer Belediyesi Mustafa Ertuğrul Aker Parkında düzenlenen bröve törenine, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, cankurtaranlar ve polisler katıldı.
Brövelerini alan cankurtaranlar daha sonra senaryo gereği denizde boğulan bir vatandaşa müdahale ederek, işlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, yaptığı açıklamada, ‘Gelecek sizinle güzel’ projesi kapsamında 18-24 yaş arası gençlere cankurtaran eğitimi verildiğini söyledi.
Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinin projesinin farklı dallarının da olduğunu belirten Kaymakam Dayanç, pandemi nedeniyle bazılarını ertelediklerini söyledi.
"Gençler bizim geleceğimiz"
Cankurtaran mesleğinin önemine değinen Kaymakam Dayanç, “Artık onlarında sertifikası var sektöre hizmet edecekler. Burada önemli olan konu, polisin sadece kolluk kuvvet olmadığı aynı zamanda sosyal projelerde yürüttüğü husustur. Güzel bir projeydi. Polisimizin bu tür sosyal projeleri devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Topaloğlu ise projede, polislerin ve Adnan Büyük’ün emeğinin çok fazla olduğunu kaydetti.
Cankurtaranların sosyal hayatta büyük önem arz ettiğini anlatan Başkan Topaloğlu, “Adnan Büyük, gençlere destek olmaya devam ediyor. Gençler bizim geleceğimiz. Belki gençlerden bazıları belediyemizde çalışacak. Güzel bir projeydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Adnan Büyük de gençlere verdiği eğitimin tamamlanmasının ardından cankurtaran mesleğine başladıklarını söyledi.
Gençlerin, yaklaşık bir hafta süren eğitimin ardından brövelerini almaya hak kazandıklarını aktaran Büyük, “Amacımız gençleri meslek sahibi yapmak. Bu sektörde çok fazla kişi yok. Aldığı eğitimi başarıyla tamamlayan bütün gençleri tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kemer’de cankurtaranlar brövelerini aldı

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