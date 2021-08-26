YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

26.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yapılan temizlik çalışmasında su altında çöp ve atığa rastlanmaması yerli ve yabancı turistleri mutlu etti.

Kemer Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği'nin (SKUT) iş birliğiyle Mustafa Ertuğrul Parkı sahilinin halk plajı kısmında dalgıçların da katılımıyla deniz dibi temizliği çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren su altı temizliğinde denizden çok az sayıda plastik şişe ve poşet çıktı. Kemer sahillerinin ve deniz dibinin temiz olması etkinliğe katılanlarca alkışlanarak kutlandı.

Temizlik çalışması sırasında sahilde denize giren yerli ve yabancı misafirler de telefonlarıyla yapılan çalışmayı görüntülemeye çalıştı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, gazetecilere, ilçedeki sahillerde rutin olarak deniz dibi temizliği yapıldığını belirtti.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacında olduklarını ifade eden Gül, "Çocuklarımıza temiz bir çevre ve temiz bir deniz bırakmak istiyorsak çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Su altı temizliğinde fazla bir çöp çıkmadı. Kemer sahillerinin ve denizin ne kadar temiz olduğunu gördük. Biraz daha dikkatli olursak her şey çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Gül, su altı temizliği yapan dalgıçlara ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildiDünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildi
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldıBakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:42
Yatsı
21:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.