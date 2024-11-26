Kenan Karaman'a Süper Lig devinden sürpriz teklif! Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor...

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman'ın performansı istediği gibi gitmemiş ve siyah-beyazlılardan ayrılmaya karar vermişti. Almanya'ya geri dönen Kenan Karaman, Schalke04'e imza atmıştı.

TÜRKİYE'DEN YİNE TALİBİ VAR

İyice gözden düşen Kenan Karaman'a sürpriz bir şekilde Trabzonspor talip oldu. Orta saha kurgusunda kanatlarda defansif bir isim isteyen Şenol Güneş, çözünü Kenan Karaman'da buldu.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

30 yaşındaki oyuncuya teklif yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Schalke04'e 500 bin Euro bonservis önerecek. Yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Kenan için girişimler kısa süre içinde başlayacak.