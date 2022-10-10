MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler

10.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu şoke eden anlara imza attı. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlara ise tepki yağdı.

AK Parti milletvekillerinden olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu sosyal medyanın gündeminde. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu'nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi.

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'a tek başına motosiklet kullanması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaydı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Sırada ne var?" notu düşülmüştü.

12

KENAN SOFUOĞLU'NA ELEŞTİRİLER

Yürekleri ağza getiren anları görenler kendilerini tutamadı. Kenan Sofuoğlu'a gelen tepkilerin bazıları şöyleydi:

11

  • Gereksiz, anlamsız, tehlikeli bir davranış bana göre.
  • Çok tehlike bir şey yapmışlar.
  • İnsan buna nasıl cesaret eder.
  • Sade vatandaşın bu şekildeki görüntüleri sosyal medyaya düşse anında baba hakkında işlem başlatılır.
  • Akıl işi değil izlerken yüreğim ağzıma geldi.

123

Telefon kılıfına ödediği para şoke etti! İrem Derici &quot;Teşekkürler enflasyon&quot; diyerek sitem ettiTelefon kılıfına ödediği para şoke etti! İrem Derici "Teşekkürler enflasyon" diyerek sitem etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğsünden göbeğine inen dekoltesini gören Zeynep Bastık kendini tutamadıGöğsünden göbeğine inen dekoltesini gören Zeynep Bastık kendini tutamadı
Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Bülent Ersoy sandım'Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Bülent Ersoy sandım'
Bir sürü çıplak fotoğraf paylaşıp ağzına geleni söyledi!Bir sürü çıplak fotoğraf paylaşıp ağzına geleni söyledi!
Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu sosyal medya yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

TOKİ'den flaş e-devlet uyarısı! Başvuru yapacaklar dikkat!

TOKİ'den flaş e-devlet uyarısı! Başvuru yapacaklar dikkat!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.