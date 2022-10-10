Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler

AK Parti milletvekillerinden olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu sosyal medyanın gündeminde. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu'nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi.

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'a tek başına motosiklet kullanması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaydı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Sırada ne var?" notu düşülmüştü.

KENAN SOFUOĞLU'NA ELEŞTİRİLER

Yürekleri ağza getiren anları görenler kendilerini tutamadı. Kenan Sofuoğlu'a gelen tepkilerin bazıları şöyleydi:

Gereksiz, anlamsız, tehlikeli bir davranış bana göre.

Çok tehlike bir şey yapmışlar.

İnsan buna nasıl cesaret eder.

Sade vatandaşın bu şekildeki görüntüleri sosyal medyaya düşse anında baba hakkında işlem başlatılır.

Akıl işi değil izlerken yüreğim ağzıma geldi.



