YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

14.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da kendilerini polis olarak tanıtıp, “Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız” diyerek hedef seçtikleri kişileri 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı.

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Isparta’da kendilerini ’polis’ olarak tanıtan dolandırıcıların hedef seçtikleri kişileri telefonla arayarak “Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız” diyerek baskı altına almaları ve yönlendirmeleri sonucunda 3 farklı adresten 1 milyon 758 bin lira dolandıran şahısları yakalamaya yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

120 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsü sonucunda şüphelilerin İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucunda 4 şüpheli farklı noktalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’daAtatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Kocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulunduKocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulundu
Iğdır’da metruk binalar yıkılıyorIğdır’da metruk binalar yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 14 Eylül Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
12:59
İkindi
16:30
Akşam
19:16
Yatsı
20:33

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Perşembe

Kayhan eczanesi
Keciborlu
Gül eczanesi
Merkez
Yarar eczanesi
Merkez
Özgü eczanesi
Merkez
Doğan eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu eczanesi
Senirkent
Çiğdem eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.