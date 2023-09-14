Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Isparta’da kendilerini ’polis’ olarak tanıtan dolandırıcıların hedef seçtikleri kişileri telefonla arayarak “Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız” diyerek baskı altına almaları ve yönlendirmeleri sonucunda 3 farklı adresten 1 milyon 758 bin lira dolandıran şahısları yakalamaya yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

120 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsü sonucunda şüphelilerin İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucunda 4 şüpheli farklı noktalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

