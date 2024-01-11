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Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş

11.01.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Didim ilçesinde kenevir yetiştirmek için özel havalandırmalı ve ışıklı bitki kabini kuran şahıs yakalanırken, 24 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden Mavişehir Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, boyları 5 ile 10 cm uzunluğunda 24 kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet kurulmuş vaziyette ve 1 adet kurulmaya hazır vaziyette olmak üzere toplam 2 adet kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki kabini, 2 adet havalandırma cihazı ve bu cihazlara takılı vaziyette muhtelif uzunlukta katlanabilir alüminyum havalandırma borusu, 2 adet metal havalandırma filtresi, 3 adet led aydınlatma düzeneği, 2 adet vantilatör, 3 adet akım ölçerli priz, muhtelif sayı ve ebatlarda bitki yetiştirme sıvıları ele geçirildi. A.T. isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

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