Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden Mavişehir Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, boyları 5 ile 10 cm uzunluğunda 24 kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet kurulmuş vaziyette ve 1 adet kurulmaya hazır vaziyette olmak üzere toplam 2 adet kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki kabini, 2 adet havalandırma cihazı ve bu cihazlara takılı vaziyette muhtelif uzunlukta katlanabilir alüminyum havalandırma borusu, 2 adet metal havalandırma filtresi, 3 adet led aydınlatma düzeneği, 2 adet vantilatör, 3 adet akım ölçerli priz, muhtelif sayı ve ebatlarda bitki yetiştirme sıvıları ele geçirildi. A.T. isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

