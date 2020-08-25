YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Kenevir yetiştirmek için özel oda kurulan eve operasyon

Kenevir yetiştirmek için özel oda kurulan eve operasyon

ISPARTA HABERLERİ  | 25.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kenevir yetiştirilmek için özel sistem kurulan bir oda buldu.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyuşturucu maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında H.Ö.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kenevir yetiştirilmek için özel sistem kurulan bir oda buldu.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyuşturucu maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında H.Ö. isimli bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada 40 kök Hint keneviri, 181,7 gram esrar maddesi, 600 gram kenevir tohumu, kenevir yetiştirmek için aydınlatma sistemi ile birlikte alüminyum folyodan hazırlanmış özel oda, kenevir yetiştirmek için alüminyum folyo ile tüp haline getirilmiş 140 adet saksı ve bir adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağalama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ve 2313 SKM suçlarından işlem yapıldı. H.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:06

Isparta Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Akkent Eczanesi
Merkez
Halıkent Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.