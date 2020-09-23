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‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ ödüllendirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ ile ödül aldı.Büyükşehir Belediyesi’nin kentin hafızasına sahip çıkmak için Karaalioğlu Parkı içinde hayata geçirdiği ‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Proje Ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ ile ödül aldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin kentin hafızasına sahip çıkmak için Karaalioğlu Parkı içinde hayata geçirdiği ‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Proje Ödülüne layık görüldü. Yarışma sonuçları, 21.09.2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. Yarışmaya 39 belediye; toplam 67 proje ile başvurdu. Yarışma Jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 Başarı Ödülü verildi.

Kent belleği kayıt altında olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi kent merkezinde stratejik bir alanda bulunan, kent için önemli bir yapının korunması ve kent merkezini kültür odaklı işlevlerle zenginleştirecek olan
‘Kent Araştırmaları Merkezi Projesi’ ile proje ödülüne layık görüldü. Proje ile Karaalioğlu Parkı’nda yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan “İpekçilik Mektebi”, Kent Araştırmaları Merkezi olarak yeniden dizayn ediliyor.
Kent Araştırmaları Merkezi Projesi ile Antalya’nın geçmişine ait her türlü verinin, enformasyonun ve bilginin düzenlenmesi ve depolanması sağlanacak.

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