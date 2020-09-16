Kent içi tarımın ilk ürünleri ihtiyaç sahiplerine

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından geçen yıl başlatılan Kent İçi Organik Tarım Projesinde yetişen organik meyveler, ilk üretim olmasının anısına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Diyarbakır’ın verimli topraklarında yetişen organik meyve ürünlerin, Kent İçi Tarım Uygulamaları Projesinin ilk yılı nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşarak çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü. Dünyada örneği Fransa’nın başkenti Paris olan, Türkiye’de ikinci kez gerçekleşen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da ilk olan projeyi geçen yıl hayata geçiren Bağlar Belediyesi, 6 dönümlük alanda yetişen organik ve verimli meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Bağcılar Mahallesinde bulunan meyve bahçesinde yetişen erik, şeftali, elma, kiraz, armut, kavun ve karpuz gibi ürünler vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Meyvelerin kalitesine ve verimine tam not veren vatandaşlar, Bağlar’ın tarihteki misyonuna uygun düşen bu projenin hayata geçirilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Karpuzun büyüklüğü ve kalitesi öne çıktı

Meyve bahçesinin ışıl ışıl görüntüsü ziyaretçileri hayran bıraktı. Öne çıkan ürün ise Diyarbakır’la özdeşleşen karpuz oldu. Doğal alanda yetişen karpuzun büyüklüğü 25 kilogramı bulurken, projenin ilk ürünleri olan diğer mahsuller de öne çıkan kalite ve verimleriyle beğeni topladı. Diyarbakır’ın yeni yüzü olan Bağcılar’da yükselen doğal ve organik meyve bahçeleri bölgede huzur iklimi oluştururken, projenin ilk ayağının başarılı olmasından sonra Bağlar Belediyesi ikinci ayak için harekete geçti. Aynı bölgede bulunan belediyeye ait 7 dönümlük alanda önümüzdeki günlerde ikinci meyve bahçesi çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

“Bu projeyi tüm uygun alanlarda uygulayacağız”

Böyle bir projeyi kente kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentin uygun ve muhtelif bölgelerinde meyve ve sebze bahçeleri oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, “Bu projeye başlarken amacımızın Bağlar’ımızı tarihteki misyonuna kavuşturmak olduğunu söylemiştik. Hamdolsun, projenin ilk adımı başarılı oldu. Organik, doğal meyveler yetiştik. Bu verimli topraklarda her ürün yetişebiliyor. Diyarbakır’ımızı, ilçemizi bu güzelliklerle gündeme getirelim. İlk mahsulleri ihtiyaç sahiplerine ikram ettik. Önümüzdeki günlerde ikinci bahçemize başlayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize verdiğimiz bir söz var. Tüm imkanları milletimizin ve ilçemizin hizmeti için değerlendireceğiz” dedi.

