YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kent içi tarımın ilk ürünleri ihtiyaç sahiplerine

Kent içi tarımın ilk ürünleri ihtiyaç sahiplerine

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından geçen yıl başlatılan Kent İçi Organik Tarım Projesinde yetişen organik meyveler, ilk üretim olmasının anısına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı.Diyarbakır’ın verimli topraklarında yetişen organik meyve ürünlerin, Kent İçi Tarım Uygulamaları Projesinin ilk yılı nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşarak çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından geçen yıl başlatılan Kent İçi Organik Tarım Projesinde yetişen organik meyveler, ilk üretim olmasının anısına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı.
Diyarbakır’ın verimli topraklarında yetişen organik meyve ürünlerin, Kent İçi Tarım Uygulamaları Projesinin ilk yılı nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşarak çok sayıda ailenin yüzünü güldürdü. Dünyada örneği Fransa’nın başkenti Paris olan, Türkiye’de ikinci kez gerçekleşen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da ilk olan projeyi geçen yıl hayata geçiren Bağlar Belediyesi, 6 dönümlük alanda yetişen organik ve verimli meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Bağcılar Mahallesinde bulunan meyve bahçesinde yetişen erik, şeftali, elma, kiraz, armut, kavun ve karpuz gibi ürünler vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Meyvelerin kalitesine ve verimine tam not veren vatandaşlar, Bağlar’ın tarihteki misyonuna uygun düşen bu projenin hayata geçirilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Karpuzun büyüklüğü ve kalitesi öne çıktı
Meyve bahçesinin ışıl ışıl görüntüsü ziyaretçileri hayran bıraktı. Öne çıkan ürün ise Diyarbakır’la özdeşleşen karpuz oldu. Doğal alanda yetişen karpuzun büyüklüğü 25 kilogramı bulurken, projenin ilk ürünleri olan diğer mahsuller de öne çıkan kalite ve verimleriyle beğeni topladı. Diyarbakır’ın yeni yüzü olan Bağcılar’da yükselen doğal ve organik meyve bahçeleri bölgede huzur iklimi oluştururken, projenin ilk ayağının başarılı olmasından sonra Bağlar Belediyesi ikinci ayak için harekete geçti. Aynı bölgede bulunan belediyeye ait 7 dönümlük alanda önümüzdeki günlerde ikinci meyve bahçesi çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

“Bu projeyi tüm uygun alanlarda uygulayacağız”
Böyle bir projeyi kente kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentin uygun ve muhtelif bölgelerinde meyve ve sebze bahçeleri oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, “Bu projeye başlarken amacımızın Bağlar’ımızı tarihteki misyonuna kavuşturmak olduğunu söylemiştik. Hamdolsun, projenin ilk adımı başarılı oldu. Organik, doğal meyveler yetiştik. Bu verimli topraklarda her ürün yetişebiliyor. Diyarbakır’ımızı, ilçemizi bu güzelliklerle gündeme getirelim. İlk mahsulleri ihtiyaç sahiplerine ikram ettik. Önümüzdeki günlerde ikinci bahçemize başlayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize verdiğimiz bir söz var. Tüm imkanları milletimizin ve ilçemizin hizmeti için değerlendireceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:55
Öğle
12:19
İkindi
15:49
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Diyarbakırspor’un yeni başkanı ve yönetimi belli oldu
Diyarbakırspor’un yeni başkanı ve yönetimi belli oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü
Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.