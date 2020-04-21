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Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Milli Egemenliğimizin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu ve Türk insanın, en önemli gücünün bağımsızlık arzusundan ve manevi dünyasının zenginliğinden geldiğini çok iyi bildiğinin altını çizen Başkan Tanfer, aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı’nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurguladı.23 Nisan 2020’nin Milli Egemenliğimizin 100’üncü Yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Tanfer, mesajında şu görüşlere yer verdi:“23 Nisan 1920’de kurulan Meclis ile Türk Milleti’nin bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Milli Egemenliğimizin 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu ve Türk insanın, en önemli gücünün bağımsızlık arzusundan ve manevi dünyasının zenginliğinden geldiğini çok iyi bildiğinin altını çizen Başkan Tanfer, aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı’nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurguladı.
23 Nisan 2020’nin Milli Egemenliğimizin 100’üncü Yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Tanfer, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“23 Nisan 1920’de kurulan Meclis ile Türk Milleti’nin bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Tanfer, "İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100.yıl dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy’u, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin aydınlık geleceği çocuklara emanetidir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Bu yıl, ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 100’üncü Yılı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs salgını nedeni ile meydanlarda coşku ile kutlayamıyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Korona virüs tedbirleri nedeniyle evimizden çıkmadan. 100. yıl ve bayram coşkusunu evlerimizde yaşayacağımız 23 Nisan 2020 Perşembe günü saat 21.00’de tüm hemşerilerimi ay-yıldızlı bayrağımızla balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Atatürk’ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini anlatalım. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Milli Egemenliğimizin 100. yılını kutluyorum."

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