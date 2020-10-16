Kent & Kültür Söyleşileri etkinliğin konuğu Ali Lidar oldu

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği ve online olarak devam eden Kent & Kültür Söyleşileri etkinliğin bu ayki konuğu sevilen şair ve yazar Ali Lidar oldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Koronavirüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu şair ve yazar Ali Lidar oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı “Küçük Prens Kitap Müzesi’nde Ali Lidar’la Edebiyat” adlı söyleşide Lidar, Antoine de Saint-Exupery’nin kaleme aldığı Küçük Prens kitabının, 400 farklı dilde 2 bin basımının yer aldığı Küçük Prens Kitap Müzesi’ni katılımcılara anlattı. Yayına Eskişehir Anadolu Lisesi’nde kurduğu kütüphaneden bağlanan Lidar, izleyiciler için Küçük Prens kitabının çeşitli örneklerini de tanıttı.

Katılımcılar, Ergülen ve Lidar’ın kültürel yaşam, edebiyat ve şiir konuları üzerine yaptıkları keyifli sohbeti dinleme fırsatı da buldu.

