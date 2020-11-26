YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kent Ormanı pislikten geçilmiyor

Kent Ormanı pislikten geçilmiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 26.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bilecik’te vatandaşlara adeta nefes olan Kent Ormanı duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler yüzünden pislikten geçilmiyor.Bilecik’te doğası ve içinde barındırdığı binlerce ağaçla kent halkına nefes olan Kent Ormanının durumu duyarlı vatandaşları üzüyor.

Kent Ormanı pislikten geçilmiyor

Bilecik’te vatandaşlara adeta nefes olan Kent Ormanı duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler yüzünden pislikten geçilmiyor.
Bilecik’te doğası ve içinde barındırdığı binlerce ağaçla kent halkına nefes olan Kent Ormanının durumu duyarlı vatandaşları üzüyor. Gündüzleri yürüyüş yapan vatandaşlara ev sahipliği yapan Kent Ormanı, akşamları da duyarsız vatandaşların mekanı haline geliyor. Araçlarıyla ormanlık alana gelen duyarsız vatandaşlar başta içki şişeleri olmak üzere üzere birçok çöplerini bırakıp gidiyorlar. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe gelen vatandaşların tepkilerine neden olan bu olay, çevre kirliğine de yol açıyor.
Duyarlı vatandaşlar bu şahıslara çöplerini poşetlere koyarak çöp konteyner atmalarını isterken, görevlilerden sadece gözü önünde olan alanları değil ormanlık alandaki çöpleri de temizlemeleri istediler.

Kent Ormanı pislikten geçilmiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:51
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.