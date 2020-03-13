Kent söyleşilerinde Tunç Soyer, yeni projeyi müjdeledi

İzmir’de düzenlenen kent söyleşilerine konuşmacı olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir tiyatrosunun açılışını 27 Mart tarihinde duyuracaklarını söyledi.

Medical Park İzmir Hastanesi ve bir otelin sponsorluğunda gerçekleşen kent söyleşilerinin mart ayı konukları; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur ve Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil oldu.

Söyleşi, Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda kent söyleşilerinin mimarı Dr. Zeki Hozer’in açılış konuşmasıyla başladı. Gülşah Elikbank’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin ilk konuşmacısı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanların yaşamlarında anlamlı şeylerin dingin olunca gerçekleştiğini belirtti. Soyer, "Şehirle şehirlinin arasındaki ilişkiyi baskın hale getirmek gerekir. İzmir çeşitli sürprizlere gebedir. Asli görevimin kenti korumak olduğunu düşünüyorum. İzmir, 8 bin 500 yıldır yaşayan bir şehir" dedi.

Şehir tiyatrosu açılıyor

27 Mart tarihinde şehir tiyatrosunun açılışını duyuracaklarını müjdeleyen Tunç Soyer, "İzmir bir kadın şehridir. Adını bir kraliçeden alıyor. Kadınların bu şehirdeki direnişi ve varlığı çok köklü bir geçmişe dayanıyor. İzmir’in tarımda, turizmde, sanayide, yapacağı çok şey var. Sanatı tüketen değil, üreten şehir olmak istiyoruz. Özetle sanatın her dalında üretime teşvik eden ve ödüllendiren bir şehir istiyoruz" diye konuştu.

En çok zorlandığı şeyin zamanı kullanmak olduğunun altını çizen Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Hız trenine binmişiz ve hayata hakim olmaya çalışıyoruz. Merkez şehir olan İzmir, birlikte yaşamayı beceriyor. Kampanyamızı ‘Çok renk çok ses’ diye sürdürmüştük. Demokrasiye İzmir, biz de İzmir’e sahip çıkacağız."