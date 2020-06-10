Kent Türk Genel Yayın Yönetmeni Levent Çil oldu

Kayseri’de faaliyet gösteren uydu kanalı Kent Türk Televizyonu’nda 3 yıldır görev yapan Levent Çil, Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Kent Türk Televizyonu yeni yapılanma sürecinde görev değişikliği oldu. Kent Türk Televizyonunda 3 yıldır Kent Gündemi programını hazırlayıp sunan Levent Çil, Kent Türk Televizyonuna Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kent Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu konu ile ilgili şunları söyledi: “ Kayseri’de bir çok kesim tarafından ilgi ile izlenen Kent Türk Televizyonunda yeni bir yapılanmaya gitmiş bulunuyoruz. Uzun süredir Televizyonumuza emek veren Levent Çil’i genel yayın yönetmeni olarak görevlendirdik. Levent Çil’e yeni görevinde başarılar diliyor, güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Kent Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Levent Çil ise, kendisine verilen bu önemli görev için Kent Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Can Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Çil, “ Uzun süredir görev yaptığım televizyonda böyle bir göreve gelmem beni gururlandırmıştır. Kayseri için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu göreve geldikten sonra bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

