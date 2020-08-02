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Kentpark’ta bayram yoğunluğu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Eskişehirli vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde Kentpark’a akın etti.Hem bayram tatilinin hem de sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, soluğu Kentpark’ta aldı.

Eskişehirli vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde Kentpark’a akın etti.
Hem bayram tatilinin hem de sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, soluğu Kentpark’ta aldı. Şehir merkezinin yakınında bulunması nedeniyle 7’den 70’e her her yaşın akın ettiği Kentpark, bayramda vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Su kenarına giderek doğa ile buluşan aileler, burada vakit geçirerek bayramın da tadını çıkarıyor. Bayram sürecinde yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kentpark insanlarla dolup taşarken, burada bulunan kafe ve diğer işletmelerde de uzun süre sonra hareketlilik yaşanıyor.
Kentpark’ı dolduran ziyaretçiler korona virüs (Covid-19) kapsamında maske takma zorunluluğuna dikkat etse de, bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlemleniyor.

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Yatsı
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Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Elif Eczanesi
Odunpazari
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Aslan Eczanesi
Odunpazari
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