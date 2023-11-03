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Kepçe ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

03.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de kepçe ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kepçe ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 71 AN 885 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İ.M. yönetimindeki 34 0010 6683 plakalı kepçe ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki S.G.’nin kullandığı 71 BF 982 otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B. ile yolculardan A.E., F.K. ve E.Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan kara yolunun Kırıkkale istikameti, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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