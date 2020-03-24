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Kepez Belediyesi vatandaşların talepleri için personel sayısını artırdı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

Küresel bir tehdit olan Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma sınırlaması” getirilmesinin ardından Kepez’deki vatandaşların yardım taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilebilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verecek olan birimlerin personel sayısı da artırıldı.Kepez Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma sınırlaması” getirilmesinin ardından harekete geçti.

Küresel bir tehdit olan Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma sınırlaması” getirilmesinin ardından Kepez’deki vatandaşların yardım taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilebilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verecek olan birimlerin personel sayısı da artırıldı.
Kepez Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma sınırlaması” getirilmesinin ardından harekete geçti. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Kepez Belediyesi’nin (0 242) 310 58 58 numaralı telefon hattından yardım çağrısında bulunabilecekler. Vatandaşların çağrılarına cevap verecek olan Kepez İletişim Merkezi’ni(KİM) ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çalışmaları yakından inceledi. Başkan Tütüncü, yardım çağrısında bulunabilecek olan kişilerin 65 yaş ve üstü, yaşamını yalnız geçirmekte olan, ya da bir rahatsızlığı olan kişiler olduğunu hatırlatarak, personelinden bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını istedi. Başkan Tütüncü, talepte bulunan vatandaşlara da mutlaka geri dönüş yapılması konusunda da personeline talimat verdi.

“Hemşehrilerimizin yanındayız”
Kepez İletişim Merkezi’nin (KİM), 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Tütüncü, “Belediyemiz bu zor günlerde hemşehrilerimize bir telefon kadar yakın. 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan, sokağa çıkma engeli olan hemşehrilerimiz belediyemize ait 310 58 58 numaralı telefonu aradıklarında her türlü ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Kepez İletişim Merkezi(KİM) desteğe ihtiyacı olan bütün hemşehrilerimizin yanında. Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız hiç çekinmeden arayın. Bu zorlu günleri birlikte yardımlaşarak geçireceğiz. Güzel günler gelecek. Bu zorlu sınavı hep birlikte güçlü bir şekilde vermeliyiz. Biz sizin her zaman yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz.” dedi. Başkan Tütüncü, Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hemşehrilerinin mağduriyetlerinin anında giderileceğini de sözlerine ekledi.

Telefonlara cevap verdi, talepleri not aldı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ziyareti sırasında çok yoğun çalışan personelin yerine 5 kez telefonlara baktı. Tütüncü, telefonları açar açmaz önce kendini tanıttı, ardından da hemşehrilerinden gelen yardım taleplerini not aldı. Tütüncü, bu anın sosyal medya hesaplarından canlı paylaşılması üzerine kendisiyle görüşmek için arayan 2 vatandaşla da konuştu. Tütüncü, yardım çağrılarının anında cevaplanabilmesi için Kepez İletişim Merkezi (KİM) ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün personel sayısını da artırdı.

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