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Kepez Santral ’de yol yapım çalışmaları

ANTALYA HABERLERİ  | 23.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde, yapımı tamamlanan A parseldeki 606 dairenin anahtarlarını hak sahiplerine teslim eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak E parselin yol yapım çalışmasına başladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde geri kalan diğer dairelerin de kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde, yapımı tamamlanan A parseldeki 606 dairenin anahtarlarını hak sahiplerine teslim eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak E parselin yol yapım çalışmasına başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde geri kalan diğer dairelerin de kısa sürede tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek’in, E Parselde bulunan dairelerin en kısa sürede teslim edileceğinin müjdesini vermesinin ardından yüklenici firma inşaat çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de E parsele ulaşımı sağlayacak yolun yapımını gerçekleştiriyor.
Dolgu çalışması yapıldı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri proje alanı içesinde teslim edilen A parseldeki bloklarla, teslim edilecek E Parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş 570 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt öncesi dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 ton sıcak asfalt, 2 bin 770 metre bordür, bin 311 metrekare parke imalatı gerçekleştirilecek.

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