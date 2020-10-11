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Kepez Yabancı Diller Akademisi’nde 2. dönem

ANTALYA HABERLERİ  | 11.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin kursiyerlerine 72 saatte İngilizce öğrenebilme garantisi verdiği Yabancı Diller Akademisi’nin 2.

Kepez Yabancı Diller Akademisi’nde 2. dönem

Kepez Belediyesi’nin kursiyerlerine 72 saatte İngilizce öğrenebilme garantisi verdiği Yabancı Diller Akademisi’nin 2. dönem eğitimleri başladı. Başkan Tütüncü, kısa sürede İngilizce öğrenmenin kapılarını aralayan Yabancı Diller Akademisi’nin çok önemli bir sosyal proje olduğunu söyledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. Dönem seçim vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi, akıcı bir İngilizceye sahip olmak isteyenlere akademik eğitimin kapılarını aralıyor. Geçtiğimiz aylarda ilk mezunlarını veren akademi, yoğun talep üzerine ikinci dönem eğitimlerine de başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 72 saatte İngilizce öğrenme garantisi verilen Yabancı Diller Akademisi’nin 2. dönem eğitim sevincine ortak oldu. Kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, öğrencilere başarılar diledi, akademinin öğretmenlerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti.
“Önemli bir proje”
Kepez Yabancı Diller Akademisi’nin, çok önemli bir sosyal proje olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu proje ile amacımız; dünyanın farklı yerlerinde rahatlıkla seyahat edebilen, ya da turizmin başkenti Antalya’da turizm sektöründe iş ararken kendileri için farklı bir donanım eklemek isteyen, hayatı farklı yönleriyle, farklı boyutlarıyla algılamak isteyen hemşehrilerimize bir kapı aralamaktı. Dolayısıyla 2020 yılı içerisinde başladığımız bu çalışmamız hemşerilerimiz tarafından çok beğenildi. Geçtiğimiz yıl bir sınıf olarak başlayan kursumuz, bu yıl devam kurslarıyla birlikte 4 sınıfa erişti. Ben bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.
“Hedeflerimiz büyük”
Yabancı Diller Akademisi’nin bundan sonraki süreçte de kendini geliştirerek, yolculuğuna devam edeceğini bildiren Tütüncü, “Hedeflerimiz büyük. Antalya’nın turizmin başkenti olması sebebiyle hemşehrilerimizin, farklı dilleri konuşmaya ihtiyacı var. Bu dillerinde öğretildiği sadece erişkinlere ilişkin değil, bununla birlikte okullarda eğitim gören öğrencilerimize yönelik kursların, hatta ve hatta bir kulak dolgunluğu sağlaması bakımından çocukların da olduğu değişik kurslarla önümüzdeki süreçte bu kursumuzu geliştireceğiz.”diye konuştu.
“Sosyal belediyecilik çalışması”
Bunu sosyal belediyecilik çalışması olarak gördüklerini belirten Başkan Tütüncü, “Elbetteki belediyecilik, temel belediyecilik hizmetlerini yapmayı gerektirir. Ama bunun dışında modern dünyada şehre ve şehirliye, yani hemşehrilerimize değer katmayı, sonuçlayan prosesleri de sürdürmekle izah ediliyor. Dolayısıyla biz de bütün hemşirelerimizin donanımlarını arttıracak çalışmaları yapıyoruz. Levent Erdem Ovat, hocamın geliştirdiği bir yöntemdi bu. Levent Hocama çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız öğrencilerimize çok büyük katkılar sağlıyor.”dedi.
“Kısa ve kolay yoldan İngilizce”
Kendine ait bir model geliştirerek, gençlere kısa ve kolay yoldan İngilizce öğretmeyi başaran Yabancı Diller Akademisi Koordinatörü Levent Erdem Ovat’da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Bu yöntemin diğer kurs merkezlerine göre İngilizce öğrenmede çok etkin olduğunu vurgulayan Ovat, “Burada bir an önce pratik İngilizce öğrenme ve konuşmayı sağlayan bir müfredat var. Bana hep soruyorlar. Neden buraya gelelim? Diğer kurslardan ne farkı var? Burada başkaca uğraşlarla vakit kaybetmeden, yani gramere boğulmadan, öğrencilerin derhal İngilizce konuşabilecekleri bir sistem var. Onun için bütün Antalyalıları hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmek için Kepez Yabancı Diller Akademisi’ne bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kepez Yabancı Diller Akademisi’nde 2. dönem

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