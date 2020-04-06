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Kepez’de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi tarafından korana virüs ile mücadele kapsamında ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gülveren Mahallesi de dezenfekte edildi.

Kepez Belediyesi tarafından korana virüs ile mücadele kapsamında ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.
Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gülveren Mahallesi de dezenfekte edildi. Ekipler, cadde, sokak, yol ve kaldırımları, ilaçlı ve tazyikli sularla temizledi. Kepez Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda bulunan otobüs durakları ve duraklardaki banklar ile çöp konteynerleri de yıkanarak, dezenfekte edildi. Dünyayı saran virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren cadde ve sokaklardaki temizlik ve hijyen çalışmalarını en üst noktaya çıkaran Kepez Belediyesi, bir yandan da belediyeye ait binalar, kaymakamlık, kurum ve kuruluşlar, ilçede bulunan eczaneler, çocuk oyun parkları gibi bir çok alanda da dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiğini ve salgının yayılma hızının minimum seviyeye inene kadar dezenfekte çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

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Işılay Eczanesi
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Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
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Kepez
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