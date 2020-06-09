Kepez’de cemevinin anahtarı Alevi derneklerine teslim edildi

Kepez Belediyesi, Altınova Orta Mahalle’deki cemevinin yapımını, iç tefrişatı da dahil olmak üzere söz verilen tarihten önce tamamladı. Belediye meclisi kararıyla ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın isminin verildiği cemevinin anahtarının, Alevi derneklerine verilmesi amacıyla temsili bir tören düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, törende yaptığı konuşmada Pir Sultan Abdal Cemevi’ni söz verdikleri tarihten önce tamamladıklarını belirterek, “Projesiyle, tefrişatıyla örnek bir eser olan bu güzel tesisin anahtarını bugün kardeşlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cami de bizim, cemevi de bizim. Bütün canlar bizim. Bütün gönüller bizim. Hepimiz bu güzel ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkenin renkleriyiz” ifadesini kullandı.

Anahtar dernek başkanlarında

Tütüncü, daha sonra cemevinin anahtarını, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ile Antalya Tahtacıları Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Çamlıdağ’a teslim etti.